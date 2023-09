BeActive Night: Hoch hinaus im Kletterzentrum Weinburg

„Sei aktiv!“ - dazu soll die Europäische Woche des Sportes motivieren. Los ging die Initiative der Europäischen Kommission zur Förderung von Sport und Bewegung am Samstagabend mit der „#BeActive Night“. Zu diesem Anlass luden die Naturfreunde Niederösterreich unter dem Motto „Hoch hinaus - Klettern für alle“ ins Kletter- und Therapiezentrum Weinburg. Über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten die Gelegenheit. Sie konnten sich im Klettern und Bouldern ausprobieren und auch den Hochseilgarten erkunden.

„Wir freuen uns, dass wir diese Veranstaltung in Kooperation mit dem Kletter- und Therapiezentrum Weinburg umsetzen konnten. Die zahlreiche Teilnahme an der #BeActive Night zeigt, dass Sportklettern im Trend liegt und sich zum Breitensport entwickelt hat,“ freut sich Barbara Rieder, Sportkletter-Referentin der Naturfreunde Niederösterreich. Sie erklärt, dass der Sport früher nur Wenigen vorbehalten war, doch nun durch Kletter- und Boulderhallen der Sport für eine breitere Masse zugänglich ist. In den Hallen würden unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und gut abgesicherte Routen, ein geringes Verletzungsrisiko und die Möglichkeit eines kontinuierlichen Trainingsfortschritts bieten.

„Mit der Veranstaltung ‘Hoch hinaus - Klettern für alle’ haben wir ein niederschwelliges Sportangebot für alle Interessierten unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Herkunft oder ökonomischen Verhältnissen geschaffen, mit dem Ziel, sportliche Aktivität zu fördern, Gemeinschaft zu schaffen und die Werte der Naturfreunde zu leben,“ resümiert Rieder.

Die #BeActive Night wird von der Fit Sport Austria GmbH koordiniert. Die Europäische Woche des Sports wird von der Europäischen Union finanziert.