Internationale Schmalspur-Expo gastiert im Pielachtal

Zwei Tage lang präsentiert die internationale „Arbeitsgemeinschaft Schmalspur“ im Rahmen der Schmalspur Expo am Samstag, 30. September und am Sonntag, 1. Oktober in Kirchberg an der Pielach viele Modellbahnen samt Zubehör in unterschiedlichster Art.

Vizepräsident Manfred Schneider berichtet: „Rund dreißig Aussteller und Teilnehmer aus mehreren Staaten zeigen in der Kirchberghalle und im Turnsaal ihre Schmalspurmodelle und Modulanlagen in den verschiedensten Größen. Es gibt Zugmodelle, die erstmals in Österreich zu sehen sind. Vorgestellt werden auch Streckenabschnitte der Mariazellerbahn.“ Weitere Attraktionen sind Bahnhofsmodelle aus ganz Österreich, Stände mit Schmalspur-Literatur und Büchern von nostalgisch bis neu, sämtliches Zubehör für Modellbahnen und auch der Wissensaustausch unter Ausstellern und internationalen Besuchern ist bei der EXPO wichtig.

Attraktionen gibt es für Familien, wie eine Weihnachtsanlage samt einer Engel-Lok zum Rangieren, mit der Kinder fahren können und weitere Möglichkeiten. Viele Modelle können sowohl bewundert, als auch gekauft werden. Ideal ist die Anreise mit der Himmelstreppe. Im Bahnhof Kirchberg hat das Modellbahnmuseum Mariazellerbahn an beiden Tagen geöffnet. Zusätzlich ist der Verein bei der Expo mit einem Modul des Bahnhofes Schwarzenbach an der Pielach im Maßstab 1:87 vertreten.

Die ARGE Schmalspur ist international tätig und hat 250 Mitglieder. Die Expo feiert heuer das 40-Jahrjubiläum. Sie gastierte schon in Italien, findet heuer in Österreich statt und wird im Jahr 2024 in Deutschland abgehalten.

Zum Event

Schmalspur-Expo in Kirchberg an der Pielach, Kirchberghalle & Turnsaal

Samstag, 30. September 2023, von 10 bis 18 Uhr

Sonntag, 01. Oktober 2023, von 10 bis 17 Uhr.

Info: www.arge-s.de