Bis mindestens Ende Juni sind Veranstaltungen in Österreich aufgrund der Coronakrise untersagt. Eine Verordnung, die auch das Pielachtal trifft.

Musikveranstaltungen, Sportevents, Vereinsaktivitäten sind derzeit abgesagt – selbst das größte Event des Tals, der Dirndlkirtag im September, wackelt. „Die Schließungen, Absage von Veranstaltungen und Seminaren, Stornos von Ausflügen und Urlauben stellen unsere Tourismusbetriebe und deren Personal auf eine harte Probe“, so Tourismusobmann Gerhard Hackner. Wichtig sei daher entsprechende Unterstützung. Einen Lichtblick sieht Gerhard Hackner im für diesen Sommer empfohlenen „Urlaub in Österreich“: „Da sehe ich für das Pielachtal große Chancen. Eine weitere Stärke sind dabei unsere regionalen Produkte und nachhaltigen Angebote.“

Vorerst aber heißt es durchhalten. Große und kleine Events sind abgesagt oder verschoben – ein Auszug:

Das Schmalspurfestival „Zeitreise 120 Jahre Mariazellerbahn – von der Nostalgie bis zur Moderne“ hätte Mitte Juni stattgefunden. Es wird auf Juni nächsten Jahres verschoben.

Die Pielachtaler Künstlertage wurden ebenfalls abgesagt und werden um ein Jahr verschoben, auf Mai 2021.

Der St. Pöltner Radmarathon, der über weite Strecken durchs Pielachtal führt und Ende Juni stattgefunden hätte, wird nun ebenso für 2021 geplant.

Das Pfingstfest des Jugendfußballclubs & Sportclubs Kirchberg lockt normalerweise bis zu 4.000 Besucher. Es war für Ende Mai geplant. „Die Absage ist von den Einnahmen her für den Kirchberger Sportverein eine mittlere Katastrophe“, sagt Obmann Manfred Fink, „aber wir lassen den Kopf nicht hängen.“

Die drei für März und April geplanten Dirndlblüten-Wanderungen im Pielachtal mussten abgesagt werden. Sie sollen, falls möglich, für August oder September anberaumt werden.

„Die finanziellen Einbußen alleine durch die vorläufige Absage ist enorm.“

2.500 Besucher hätte die FF Ober-Grafendorf Mitte Mai zu ihrem Fest erwartet. „Ob es wie dieses Jahr einen Ersatztermin geben wird, kann ich noch nicht sagen“, so Kommandant Karl Lechner. Die Jugendbezirksbewerbe, geplant für Juni, werden für dieses Jahr komplett gestrichen, jedoch werden Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe auf 2021 verschoben. Der Austragungsort bleibt Ober-Grafendorf. „Die finanziellen Einbußen alleine durch die vorläufige Absage ist enorm.“ Der Festakt anlässlich des 150-jährigen Jubiläums am 19. September bleibt vorerst aufrecht.

Stark betroffen sind die Events der Pielachtalhalle : Remigius Robert Rabiega von BESTmanagement: „Wir werden zirka 50 Events verschieben müssen und einige wie etwa Joesi Prokopetz am 24. April absagen. Highlights in den nächsten Monaten wären Konstantin Wecker, die Seer, Gernot Kulis oder Maschek gewesen.“ Generell behalten die Tickets ihre Gültigkeit und die Events werden verschoben. Sollte der Nachholtermin nicht wahrgenommen werden, können die Tickets zurückgegeben werden. In diesem Fall erhält man das Geld retour.

Auch die Landjugend muss teils umdisponieren: „Wobei wir große Events wie unsere Bälle bereits hatten“, so Bezirksleiterin Jacqueline Kendler. Bewerbe und Versammlungen fallen aus. Das Bildungsangebot soll, wo es möglich ist, online zur Verfügung stehen. Das Maibaumaufstellen in seiner traditionellen Form wird es definitiv nicht geben. „Näheres dazu wird noch geklärt.“ Auch wie es um die Summaseeparty samt Bezirksentscheid Sensenmähen Anfang Juli steht, ist noch offen.

„Wir hoffen, dass wir mit Juli oder August wieder proben dürfen.“

Auch die Musikkapellen sind von der Krise betroffen, weiß Anton Artner, Bezirksstabführer der BAG St. Pölten und Kapellmeister des Blasmusikvereins Hofstetten-Grünau. Frühjahrskonzerte mussten im gesamten Pielachtal abgesagt werden. Floriani, Fronleichnam, Erstkommunion, diverse Frühschoppen werden heuer nicht gespielt. „Wir hoffen, dass wir mit Juli oder August wieder proben dürfen.“ Konzertwertungsspiele und Marschwertungen wurden für das gesamte Jahr abgesagt.

„Im Moment laufen die Vorbereitungen noch, aber auf Sparflamme"

Und wie ist es um den Dirndlkirtag bestellt, der heuer für 26. und 27. September in Rabenstein geplant ist? „Im Moment laufen die Vorbereitungen noch, aber auf Sparflamme. Aber es ist noch nicht klar, ob es den Dirndlkirtag geben wird oder ob er um ein Jahr verschoben wird. Es gilt das Für und Wider abzuwägen – wir warten noch zu“, erklärt Rabensteins Bürgermeister, der Obmann der Regionalplanungsgemeinschaft Pielachtal Kurt Wittmann.