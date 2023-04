Neuer Besitzer fürs Rabensteiner Autohaus

Bernhard Schmal, Betreiber des Autohauses VW Schmal, in Traisen, expandiert. Er hat mit April das Autohaus Buder in Rabenstein im Pielachtal übernommen.

Anlass war die Pensionierung des bisherigen Autohaus-Buder-Chefs, Markus Malousek. „Die Gespräche liefen schon seit Längerem“, verrät Bernhard Schmal, wie sich die Übernahme anbahnte. Auch berichtet er, dass Malousek und er schon länger ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hätten.

Der Firmenstammsitz des Unternehmens Schmal bleibt unverändert in Mank im Bezirk Melk. „Das Autohaus in Traisen führe ich seit 2015“, erinnert er sich. Am Rabensteiner Standort will er - gleich Traisen - die gesamte VW-Palette, aber auch Audi, Skoda und Seat Cupra anbieten, Neu- wie auch Gebrauchtwägen. Ebenso gibt es hier eine Werkstätte samt Lackiererei. Das bestehende Team möchte er um vier Mitarbeiter erweitern, auch Lehrlinge werden bei Schmal in den Berufsfeldern Kfz-Techniker, Karosseriebautechniker und Automobilkaufmann ausgebildet. Schnuppern in die Lehre sei laufend in seinen Autohäusern möglich, so Schmal.

Markus Malousek hat das Autohaus Buder 19 Jahre geführt. Der Marke „VW“ ist er treu geblieben, betont er, und auch, dass Volkswagen „eben eine zuverlässige Marke sei.“ Seinem Nachfolger wünscht er viel Erfolg. Er selbst will sich vermehrt seinem großen Hobby, dem Rennradfahren, widmen.

Die beim Autohaus Buder befindliche Tankstelle bleibt weiterhin an Socar verpachtet.

