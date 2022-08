Falsche Polizisten erleichterten Seniorin um 76.000 Euro

Werbung Traisner Oktoberfest: Anzeige Acht Tage Party pur

Bundesweit wird immer wieder davor gewarnt, doch die Betrugsmasche ist erfolgreich: Falsche Polizisten, die Bargeld und Wertsachen ergaunern.

Jetzt waren sie im Pielachtal aktiv und erleichterten eine Rabensteinerin um rund 76.000 Euro. Die 81-Jährige erhielt am 16. August um 1.40 Uhr einen Anruf am Festnetztelefon. Die Anrufer gaben sich als Interpol-Beamte aus und erfragten die Handnummer der Seniorin. Kurz darauf riefen sie auch dort an.

Die Masche, mit der die falschen Polizisten vorgingen, war eine der üblichen dieser Trickbetrüger: Sie gaben an, dass in Rabenstein ein Einbruch passiert sei und sie Gefahr laufe, eines der nächsten Opfer zu werden. Am Festnetz aufzulegen, erlaubten ihr die Anrufer nicht. Der Hintergrund: Sie wollten ja hören, was die Dame so macht und ob sich jemand anderer in der Wohnung befindet.

Rund eine Stunde später erschienen zwei fremde Männer südländischen Aussehens bei der Pensionistin. Mit einem zuvor vereinbarten Code-Wort gewährte diese den beiden Einlass. Ihre Wertgegenstände, darunter Goldbarren, Golddukaten, Münzen, Schmuck und Bargeld, hatte die Frau auf einem Tisch bereit gelegt. Die beiden Männer nahmen sofort alles an sich, packten es in eine Stofftasche und suchten das Weite.

Rund zwei Stunden später war die Dame dann doch unsicher und fragte bei der Polizei Rabenstein nach, ob das wirklich Beamte waren. Dort wurde die Seniorin aufgeklärt, dass es sich um Betrüger handelte. Geld und Wertsachen sind nun verloren.

In den vergangenen Wochen gab es mehrere solcher Anrufe im Pielachtal, weitere Schadensmeldungen sind aber bislang nicht eingegangen. Betrugsopfer mögen sich bitte dringend bei der nächsten Polizeidienststelle melden.

