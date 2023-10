Kirchberg: Malerbetrieb und Farbenhandel feierte 100-jähriges Jubiläum

Sein Großvater Adolf Landerl gründete den Maler- und Anstreicherbetrieb im Jahre 1923 im Kirchberger Ortsteil Sois. Der Vater und Malermeister Adolf Landerl übernahm die Firma im Jahre 1965 und eröffnete am neuen Standort St. Pöltner Straße 21 zusätzlich eine Autolackiererei.

Seit 31 Jahren ist nun Andreas Landerl (56) als Firmenchef tätig. Über seinen beruflichen Werdegang erzählt er: „Die Lehre absolvierte ich im elterlichen Betrieb. Die Prüfung zum Malermeister habe ich im WIFI St. Pölten und die Prüfung zum Lackierermeister in Eggenburg erfolgreich abgelegt“. Seine Firma in der St. Pöltner Straße 21 trägt nun den Namen „Colour Cube“. Schwerpunkte sind der Farbenshop und Handel, eine Farbmischanlage und die Fassadengestaltung am Computer.

Zusätzlich betreibt Andreas Landerl einen Gerüstverleih. Seit neuestem bedruckt er auch Textilien aller Art und Größe. Wertvolle Unterstützung bekommt er dabei von seiner Gattin Christiane.

Zum Jubiläum „100 Jahre Malerbetrieb Landerl“ gab es mit Familie, Freunden und Partnern eine ausgiebige Feier. Cousine Inge Schwarz präsentierte die Familienchronik und überreichte dem Chef eine Ehren-Urkunde. Dann sorgte Andreas Landerl gemeinsam mit Willi Leiner und Christian Eberharter für einen tollen Gesangsauftritt mit Songs von Elvis Presley und den Blues Brothers. Gattin Christiane sang Lieder von Andrea Berg.