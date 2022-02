Über 600 Angebote für Familien im Pielachtal

Das Pielachtal wurde als familienfreundliche Region ausgezeichnet . Der Grund: Alle acht Tal-Gemeinden können in den Bereichen Familie, Jugend, Soziales und Generationen auf eine Vielzahl an Angeboten verweisen. Das Projekt „Audit familienfreundliche Region“, begleitet von der NÖ.Regional GmbH mit Marisa Fedrizzi, baut genau darauf auf.

Verdiente Auszeichnung

„Der Auditprozess macht diese Angebote noch sichtbarer. Man kann sie bündeln und weitere Maßnahmen unterstützen“, erklärt sie. In Workshops haben alle Tal-Gemeinden ihre bestehenden Angebote gesammelt. „Dabei sind mehr als 600 Angebote und Einrichtungen zusammengekommen. Allein das zeigt, auf welchem hohen Niveau im Pielachtal gearbeitet wird“, lobt Fedrizzi. Jene Gemeinden, die mit dem Audit starteten, erhielten nach Abschluss der Workshopphase das Grundzertifikat. In den darauffolgenden drei Jahren müssen die gewählten Maßnahmen umgesetzt werden. Diese Umsetzung wird kontrolliert. Ist die Prüfung erfolgreich, wird der Gemeinde das Vollzertifikat verliehen. Nach weiteren drei Jahren ist eine Re-Zertifizierung nötig, um das Gütesiegel führen zu dürfen. Dieses ist wieder drei Jahre gültig. Hier ein kleiner Überblick über einige Projekte:

Ober-Grafendorf: Grundzertifikat seit 2018, Vollzertifikat seit 2021. Umgesetzte/geplante Maßnahmen sind beispielsweise der Veranstaltungssteg am Ebersdorfer See, eine Willkommensmappe, der Elterntreff sowie die mobile Jugendarbeit.

Weinburg: Grundzertifikat seit 2013, Vollzertifikat seit 2016, re-zertifiziert 2019, nächste Re-Zertifizierung ist für 2022 geplant. Umgesetzte Maßnahmen sind neben anderen das Piratenschiff auf der Freizeitanlage, der Kleinkindermotorikpark II, die Spielgruppe, die Sommerspiele, der „Gmoa“-Bus sowie der TEH-Kräuterschaugarten.

Hofstetten-Grünau: Grundzertifikat seit 2020. Projekte bilden der neue Geburtenwald, Aktionen gegen Plastikmüll und Zigaretten am Boden, die Schulhofgestaltung und schattige Sitzgelegenheiten.

Kirchberg: Grundzertifikat seit 2020. Am Programm stehen unter anderem die Abhaltung eines Kindergemeinderates, die Nutzung des Schulhofs für die Nachmittagsbetreuung, ein neuer Spielplatz in Schwerbach und Verbesserungen am Spielplatz in der Hardegg-Siedlung, ebenso eine Bühne im Schlosshof und ein Geburtenwald.

Rabenstein: Grundzertifikat seit 2011, Vollzertifikat seit 2014, re-zertifiziert 2019, die nächste Re-Zertifizierung ist mit 2022 geplant. Projekte sind das „Ferienabenteuer“, der Storchenpark, ein Gutschein zur Geburt, ein Wickeltisch im GuK sowie die Umsetzung einer barrierefreien Gemeinde.

Loich: Grundzertifikat seit 2020. Maßnahmen sind der Gemeinschaftsgarten, die Spielplatzsanierung, ein Gemeindewandertag und der Ausbau des Ferienspiels.

Schwarzenbach: Grundzertifikat seit 2020. Ziele sind die Optimierung der Spielplätze, Nachhilfe-Angebote, ein öffentliches WC mit Wickeltisch, ein multifunktionaler Raum und ein „Tag des Engagements“.

Frankenfels: Grundzertifikat seit 2020. Der Generationenpark Grassermühle, eine Kletterwand, ein Getränkebrunnen und öffentliche Wickeltische sowie mehr Sitzgelegenheiten zählen zu den Maßnahmen.

Übrigens: Ober-Grafendorf, Weinburg, Hofstetten-Grünau, Kirchberg und Rabenstein sind zusätzlich noch als „UNESCO-kinderfreundliche Gemeinde“ zertifiziert.

