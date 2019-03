Die Gemeinde Weinburg ist seit 2013 mit dem Gütesiegel „Familienfreundliche Gemeinde“ zertifiziert. Viele Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Nun strebt sie die Rezertifizierung an. „Wir haben in den letzten Jahren durch die rege Bautätigkeit viele Jungfamilien in die Gemeinde bekommen. Ihnen wollen wir ein noch besseres Angebot bieten.

Wir versuchen permanent, uns zu verbessern“, erklärt Bürgermeister Peter Kalteis. Die Erstbesprechung für das Re-Audit fand im Amtshaus statt. Regionalberaterin Marisa Fedrizzi wird die Auditbeauftragte Gemeinderätin Priska Gaupmann beim Prozess begleiten. Auch Vizebürgermeister Michael Strasser und Gemeinderat Michael Kern waren beim Startschuss dabei. Eine öffentliche Veranstaltung zur Maßnahmengestaltung wird es am 23. April im Seminarraum der Kletterhalle geben.