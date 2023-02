Region St. Pölten: „Fasten fördert die Gesundheit“

Egal ob Süßigkeiten, Fleisch oder Alkohol - die Fastenzeit nutzen viele Menschen dazu, um auf ungesunde Gewohnheiten 40 Tage lang zu verzichten. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Eines ist ihnen jedoch gemeinsam: Bei richtiger Umsetzung tun sich die Menschen damit langfristig etwas Gutes. Das wissen die St. Pöltner Diätologin Daniela Mitterböck und die Pielachtaler Ernährungswissenschafterin Jacqueline Schoderbeck.

Den Sinn hinter Fasten sehen beide gleich: „Ungesunde Essgewohnheiten können durch richtiges Fasten in den Hintergrund geraten und somit der Start in eine gesündere Zukunft sein“, sind sich die Expertinnen einig. Betrachte man das Fasten im Ursprung, so gehe laut Mitterböck immer ein Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel, Genussmittel oder Getränke einher.

Je nachdem vorauf man verzichte, sollte jedoch die gesunde Ernährung nicht außer Acht gelassen werden. „Oftmals erlebe ich, dass Klientinnen und Klienten, bewusst auf Fleisch verzichten, aber keine geeignete Alternative verwenden“, berichtet die Diätologin. Daher rate sie jedem, sich vorab Gedanken zu machen, was anstelle von Fleischgerichten verzehrt werden könnte.

Fasten könne aber auch dabei helfen, neue Genussarten für sich zu entdecken. „Man kann sich beispielsweise bemühen, zu jeder Mahlzeit Gemüse zu integrieren, langsam und bewusst zu essen und auf sein Sättigungsgefühl zu achten“, fügt Schoderbeck hinzu.

Heilfasten mindert entzündliche Erkrankungen

Vor allem beim Heilfasten gehe ein zellreinigender Prozess im menschlichen Organismus vor sich. Besonders bei rheumatischen Erkrankungen zeigen sich laut Mitterböck positive Auswirkungen auf das Entzündungsgeschehen im Körper. „Heilfasten kann ich zudem nur in einer geführten Gruppe empfehlen. Denn mehrere Tage ohne Nahrung stellen nicht nur körperlich, sondern auch mental eine große Herausforderung dar“, informiert die Ernährungsexpertin. Vor dem Start einer Heilfastenkur muss zudem ein ärztliches Gespräch stattfinden.

Bei „Blitzkuren“ sei oftmals Vorsicht geboten. Worauf diese Kur abzielen soll, muss immer gründlich hinterfragt werden. „Für einen begrenzten Zeitraum ist eine radikale Kur oftmals leichter als eine generelle Ernährungsumstellung. Das vorgegebene ‚Programm‘ ist klar, somit die Struktur sowie die Umsetzung“, begründet Mitterböck die Entscheidung mancher.

Auch die fachliche Betreuung nach einer „Blitzkur“ sei essenziell, um negative Auswirkungen, wie das Eintreten des Jojo-Effektes, zu verhindern. „Es macht auch keinen Sinn, wahllos Lebensmittel aus seiner Ernährung zu streichen“, ergänzt Schoderbeck. Im Bedarfsfall sei der Rat von Ernährungswissenschafter unumgänglich, um gesundheitsschädliche Konsequenzen zu vermeiden, sind sich die Expertinnen einig.

