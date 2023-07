Erfolg für Schwarzenbacher Jung-Hundestar

Als erster und bisher einziger Züchter der Rasse „Black and Tan Coonhound“ stellt Michael Gonaus seine Hunde in ganz Österreich und auch im Ausland aus. Seine Hündin „Jess“ ist bereits ein Star bei Rassehunde-Ausstellungen. Nun ist ihr Nachwuchs an der Reihe. Bei zwei Ausstellungen trat „Pielachtal A Star Is Born“ bereits an. In Unterprämstetten, nahe Graz, gewann die Hündin mit dem Rufnamen „Minny“ nicht nur in den Kategorien „Best of Breed“, sondern auch „Best of Junior Group“ - die Kategorie für die Junghunde in der FCI-Gruppe 6, welche Laufhunde, Schweißhunde und verwandte Rassen beinhaltet. In den Kategorien „Best in Group“ und „Best Junior“ - also der insgesamt besten Junghunden - wurde sie Dritte.

Bei einer zweiten Ausstellung in Klagenfurt erreichte sie am ersten Tag den Titel „Jugendbester - Hündin“. Am zweiten Tag heimste sie die ersten Plätze bei „Bester Junghund“ und „Best of Breed“ ein und schaffte es in der Kategorie „Best of Group“ auf den fünften Platz.

Erziehung und Genetik spielen große Rolle

Mit ihren 16 Monaten ist „Minny“ noch quasi ein Teenager. Wie Gonaus berichtet, hat sie ihre Größe zwar bereits erreicht, das Aussehen der Hündin wird jedoch noch femininer. Und auch ihr Charakter wird noch reifer. „In dem Alter sind sie noch richtige Springinkal“, sagt der Züchter. Endgültig erwachsen sind die Hunde mit zweieinhalb bis drei Jahren.

Dass die Hündin bei den Ausstellungen still steht, trotz jugendlichem Bewegungsdrang, hat laut Gonaus vor allem mit der Erziehung zu tun. Mit sechs Wochen beginnt für die Welpen die Gewöhnung an diese Aufgabe. „Da fange ich an, sie alle paar Tage einmal hinzustellen, in Pose zu bringen - wenn auch nur für ein paar Sekunden“, berichtet Gonaus. Die Freude an dieser Arbeit hätten sie von Mama „Jess“ geerbt. „Man sieht, wie viel Freude sie daran haben, wenn sie angeschaut und bestaunt werden“, freut sich der Züchter.

Wenn sich die Hunde einmal an die Vorgänge gewöhnt haben, übt Gonaus etwa alle drei Wochen mit ihnen - selten, aber gezielt ist die Devise. Vieles könne man den Hunden auch gar nicht antrainieren. Denn zum Beispiel das Gangwerk des Tieres wird vererbt, und eine gute Genetik ist die Hauptvoraussetzung, ob der Hund schön läuft.

„Beauty and Performance“

Von dem ersten Wurf der Hündin „Jess“ behielt sich Michael Gonaus neben „Minny“ auch „Grace“. Diese wird bald in Ungarn bei ihrer ersten Ausstellung antreten. Der Züchter plant, mit den beiden Hundemädels die Zucht fortzuführen. Denn „Jess“ soll nur noch ein weiteres Mal Welpen bekommen. Denn die Würfe der Rasse sind groß - um die zehn Welpen kann man erwarten. Dementsprechend verlangt das einer Hündin so einiges ab. „Ich möchte, dass meine Hunde gesund bleiben und alt werden. Deswegen ist nach dem zweiten Wurf Schluss“, erklärt Gonaus.

Generell betont er, dass es wichtig ist, bei der Zucht nicht nur auf das Aussehen der Tiere zu achten, sondern vor allem auf die Gesundheit. „Beauty and Performance“ - also „Schönheit und Leistung“ lautet die Devise.

Rasse nun offiziell als Jagdhund anerkannt

Züchter ist Gonaus nach wie vor der einzige in Österreich, und er vermutet, dass das auch noch eine Zeit lang so bleiben wird. Aber Hundebesitzerinnen und -besitzer gäbe es schon einige, die er auch immer wieder bei den Ausstellungen sieht. Als Rasse waren die „Black and Tan Coonhounds“ bereits seit längerem auch in Österreich anerkannt, aber erst seit März dieses Jahres auch als Jagdhunde. So können nun auch „Jess“, „Minny“ und „Grace“ bei den Leistungsprüfungen für Jagdhunde teilnehmen. „Da werden wir beweisen, dass unsere Hunde genauso gut laufen können, wie sie schön sind!“, kündigt Gonaus an.