Riverside: Frankenfelser Sportplatz als Party-Location

Den Sportplatz Schönau verwandelten die Mitglieder des FCU Frankenfels/Schwarzenbach in ein großes Partygelände. Das Event „Riverside 2023“ ging mit rund 700 Feierlustigen über die Bühne.

Der Veranstalter ist besonders erfreut darüber, dass wieder viele Gäste dem geschaffenen An- und Abreisekonzept "Come by Train — Go by Bus" gefolgt sind. So haben sich auch dieses Jahr wieder hunderte junge Partygäste für eine nachhaltige Anreise mit der Himmelstreppe entschieden. Der FCU Frankenfels sorgte mit einem Nachtshuttle für eine sichere Heimreise.

Ein baldiges Wiedersehen Anfang 2024 beim „Iced Riverside“ ist bereits eingeplant.