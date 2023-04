Kirchberg: „Ingrids Genussstubn“ hat zugesperrt

Am 31. März hat Ingrid Dirnberger ihr Lokal „Ingrids Genussstubn“ in der Melkerstraße 12 zum letzten Mal geöffnet. Sie feierte ihren runden Geburtstag und die Pensionierung. Damit geht an diesem Ort eine Kirchberger Kaffeehaus- und Konditorei-Tradition sowie eine fast 100-jährige Bäckerei-Ära zu Ende.

Fünfeinhalb Jahre lang führte die Frankenfelserin das Lokal, was gerade zur Pandemiezeit nicht leicht war. Unterstützt wurde sie von ihrem Lebensgefährten Heinz Schleimbacher. Ihr Resümee: „Von der Gastronomie ist es ein Abschied mit Wehmut, aber die Vorfreude auf die Pension ist groß. Jetzt möchte ich einmal Ausschlafen und Ausrasten und danach viel Wandern gehen.“

30 Jahre war Dirnberger in der Gastronomie tätig; 20 Jahre davon war sie bei ihrer Schwester Michaela und ihrem Schwager Bernd Wieseneder beschäftigt. Die beiden führten den Betrieb bis zu ihrer Pensionierung 2017 als Café, Konditorei und Pizzeria.

So sah die Bäckerei Wieseneder im Jahr 1957 von außen aus. Foto: Topothek Kirchberg

Über die Vergangenheit des Hauses berichtet der Bäcker- und Konditormeister: „1924 hat mein Vorfahre Josef Wieseneder hier eine Bäckerei eingerichtet. Nach seinem Tode führte Berta Wieseneder das Geschäft. Danach war mein Vater Karl Wieseneder als Bäckermeister tätig.“ 1979 übernahm er den Betrieb und erweiterte gemeinsam mit seiner Frau das Sortiment. Im Gastlokal war der Sparverein „Die Naschkatzen“ aktiv, das Preisschnapsen war Tradition und sie waren die ersten in Kirchberg, die ihr Café zum Nichtraucher-Lokal machten.

Seit 1. April ist das Geschäft gänzlich geschlossen. Das Lokal samt Wohnung wäre zu mieten oder zu kaufen, eine Nachfolge ist jedoch nicht in Sicht.

