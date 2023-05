100. Musikantenstammtisch in Kirchberg

Bis auf den letzten Platz gefüllt war beim 100. Dirndltaler Musikanten-Stammtisch der große Saal im Cafe/Restaurant Dirndlhof. Die Organisatoren Josef und Maria Rathkolb konnten sich über viele Gratulanten freuen. 22 Musikerinnen und Musiker aus nah und fern sorgten für Volksmusik und tolle Unterhaltung. Getanzt wurde bis in die Abendstunden.

Mit Glückwünschen zum Jubiläum stellten sich Bürgermeister Franz Singer, Vizebürgermeister Severin Zöchbauer und Wirtschaftsbundobmann Gemeinderat Herbert Gödel ein. Zur Überraschung aller texte Musiker Franz Zöchbauer für die Organisatoren das Walzer-Lieg „Im Dirndlhof – do gibt´s an Stammtisch“. Zur Ur-Aufführung des Liedes spielte die Bergbauernbuam-Musi flott auf.

Josef und Maria Rathkolb betonten bei ihrer Ansprache: „Unser von Beginn an festgelegtes Konzept, den Hobbymusikern eine Plattform für ihre Auftritte zu bieten, ist beim Musikanten-Stammtisch voll aufgegangen.“ Gelobt wurde, dass es vom ersten Stammtisch an bis heute Gastwirtin Sylvia Enne und ihr Team im Dirndlhof immer ein tolles Service bieten. Auf den Punkt brachte es Leo Teufel: Er spielt am Keyboard und sang dazu: „Wir sind eine große Familie.“

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.