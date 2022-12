„Habe mich für Firma geopfert“: Loich trauert um Josef Krippl

„Josef Krippl hat mit seiner Firma Meister Fenster Krippl – heute Actual – die Wirtschaft über die Gemeinde und Bezirksgrenzen hinaus geprägt wie kein anderer und war einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region“, betont Bürgermeister Anton Grubner. Unternehmer-Urgestein Josef Krippl verstarb am 5. Dezember, im 86. Lebensjahr.

Wenn man sein Leben Revue passieren lässt, gibt dieses spannende Einblicke in ein Unternehmen, das durch die Jahrzehnte Höhen erlebte, aber auch Tiefen zu bestehen hatte. Bereits sein Vater Josef Krippl sen. produzierte schon im Haus „Hammerschmid“ in Kirchberg Holzreifen für Fässer sowie Holzstiele für Rechen und Schaufeln.

1938 kaufte Krippl sen. das Areal in Loich-Dobersnigg. Zum Betrieb, in dem vorerst Holzwolle produziert wurde, gehörte ein Wasserkraftwerk. Da die Nachfrage nach Schnittholz größer wurde, wandelte Kripp sen. das Areal in ein Sägewerk um. 1939 riss ein Hochwasser die hölzerne Wehranlage des Kraftwerkes weg. Krippl baute diese, ohne Maschinen, wieder auf.

„Meine Eltern agierten mit hohem unternehmerischen Risiko. Finanzielle Probleme gehörten zum Unternehmerdasein einfach dazu“, erinnerte sich Josef Krippl jun. an seine Kindheit in einem Interview für die Loicher Gemeindechronik.

Vom Holzstielmacher zum Fensterexperten

Anfang der 1940er-Jahre bot sich die Firma Wilhelm Klein als Kompagnon des Sägewerkes Krippl an. Nach Kriegsende stockte das Sägewerk Krippl die Mitarbeiter auf. Die Nachfrage nach Schnitt- und Bauholz war enorm. 1950 erweiterte er die Produktpalette um Schiebetruhen mit Holzrädern. Ende November 1951 – der nächste Schicksalsschlag: Großbrand im Sägewerk. Ein überhitztes Rollenlager des Sägegatters war die Ursache.

Das Sägewerk war zerstört. In der Hoffnung, den Schaden von der Versicherung bezahlt zu bekommen, baute Krippl die Firma wieder auf. Der Schaden wurde nicht sofort beglichen. Der Vorwand der groben Fahrlässigkeit stand im Raum.

Erst vor dem Obersten Gerichtshof und durch ein Gutachten der technischen Hochschule wurde festgestellt, dass das Rollenlager zwar selbst repariert, jedoch von einem Fachmann nicht besser wiederhergestellt hätte werden können. Der Richter des OGH forderte das fragwürdige Rollenlager an, doch dieses war als Beweisstück verschwunden. Bis heute ist dessen Verbleib ungeklärt.

Krippl senior musste Konkurs anmelden. Sohn Josef Krippl jun., gelernter Tischler, unterstützte seinen Vater. Sie stellten Holzstiele für Schaufeln her, später Gerüstböcke, Mörtelkästen, Absperrständer und Holzleitern. 1961 meldet Krippl jun. selbst das Gewerbe „Bau- und Möbeltischlerei“ an. Er spezialisierte sich auf Türstöcke und Innentüren. Bereits Mitte der 1970er-Jahre hatte die Bau- und Möbeltischlerei 15 Mitarbeiter und Lehrlinge.

Die Qualität der Krippl-Produkte hatte sich herumgesprochen. 1975 war Baubeginn der neuen Fertigungshalle in Loich, um Maßfenster zu produzieren. Der 22. November 1984 brachte eine tragische Wende. Wieder machte ein verheerender Brand die Firma dem Erdboden gleich. Krippls Lebenswerk war vorerst zerstört.

„Ich habe mich immer für die Firma geopfert, hatte viele schlaflose Nächte.“

Die Kärntner Firma Haslacher ließ die Mitarbeiter der Firma Krippl vorübergehend auf ihrem Areal weiterarbeiten. Rohstoffe wurden nach Kärnten transportiert, halbfertige Fabrikate wieder nach Dobersnigg gebracht. So konnte ein Umsatzeinbruch reduziert werden. Hohe Investitionen, zusätzlich zu dem, von der Versicherung zur Verfügung gestellten Kapitals, wurden getätigt.

Der Umsatz stieg, jedoch häuften sich Kundenreklamationen, Lieferungen wurden nicht zeitgerecht durchgeführt. Die steigende Konkurrenz und Anrainerbeschwerden zerrten ebenso an Krippl. Mit 54 Jahren hatte er endgültig genug. Er bereitete den Firmenverkauf vor. Die Firma Novoferm übernahm das Unternehmen. Eine Zeit lang stand Josef Krippl noch als Konsulent zur Verfügung, zog sich aber dann endgültig aus dem Fenster- und Türengeschäft zurück und investierte in Mietshäuser. „Ich habe mich immer für die Firma geopfert, hatte viele schlaflose Nächte“, schilderte er.

Josef Krippls Bedeutung für die Wirtschaft der Region ist unumstritten. Er bleibt in Erinnerung, nicht zuletzt, da viele Pielachtaler ein originall Krippl-Fenster im Haus haben.

