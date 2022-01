Per Shuttle ins Vergnügen

Auch wenn es durch die Corona-Auflagen bedingt ruhiger ist, bieten doch einige Gemeinden im Tal Angebote für Kinder in den Semesterferien.

Hier ein kleiner Auszug: Weinburg setzt auf den „Eislauf-Shuttle“. „Sollte Eislaufen am Naturfreunde-Stockschützenplatz aufgrund der Witterung nicht möglich sein, fahren wir als Alternative die Kinder mit dem ,Gmoa-Bus‘ nach Wilhelmsburg“, informiert Vizeortschef Michael Strasser. Der Bus fährt am 8. und 10. Februar um 13.30 Uhr vom Gemeindeamt weg und ist um 17.30 Uhr retour (Anmeldung unter 0680/2304460). Schnupperklettern ist indes am 9. 2. von 9 bis 12 Uhr und am 11. 2 von 14 bis 17 Uhr in der Weinburger Kletterhalle möglich (Anmeldung unter 02747/2197211 ).

In Kirchberg lockt bei ausreichend Schneelage die Rodelwiese am Rathkogel. Eine weitere Naturrodelbahn bietet Ruben Fink in Loich in Loicheckgegend 19. Dort gibt es sogar Rodeln und Bobs zum Ausleihen ( 02722/8364). In Frankenfels können sich Kinder beim Skilift Hofstadtwiese täglich von 13 bis 16 Uhr vergnügen. „Die Liftkarte kostet nur vier Euro. Hoffentlich kommt noch Schnee, dann können wir loslegen“, sagt der Skilift-Verantwortliche Hermann Tuder.

