Ferienspiel mit acht Stationen in Loich

Langeweile hat bei den Kindern in Loich keine Chance, denn es gibt wieder ein spannenden Ferienspiel. Geschäftsführende Gemeinderätin Martina Prammer hat mit den Vereinen, Betrieben und der Feuerwehr acht Stationen für Kinder zwischen vier bis 14 Jahren erarbeitet.

Anmelden kann man sich beim Gemeindeamt. Bereits in der ersten Sommerferienwoche hat das Programm gestartet, aber noch viele weitere Stationen. Eine Tour durch das Heimatmuseum stehen da genauso am Programm wie eine Schnitzeljagd mit der Jägerschaft und auch die Pfarre hat sich etwas überlegt. Die Teilnahme ist für Kinder grundsätzlich nur unter Begleitung einer Aufsichtsperson gestattet.

Eine Anmeldung ist bis eine Woche vor dem Termin am Gemeindeamt unter 02722/8225 oder per E-Mail an gemeindeamt@loich.gv.atrforderlich.

Die Ferienspiel-Termine im Überblick