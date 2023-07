Einen tollen Ferienstart erlebten 28 Kinder am St. Margarethner Kindertag in St. Margarethen. Ein interessanter Erlebnisparcours führte die Kinderschar auf die Steinleiten-Alm in Bischofstetten. Neben einer köstlichen Obstverkostung für die Sinne ließ eine leckere Grillerei mitten in der Natur den Tag unvergesslich werden.