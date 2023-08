Das Ferienspiel ging in die siebte Runde. Gastgeber waren die Hofstettener Stockschützen. 15 Kinder nahmen an der Verantstaltung teil und stellten ihr Können unter Beweis. Am Ende durften die Kids noch zeigen, wer die Stöcke am weitesten schießen kann. Als Belohnung gab es allerlei Snacks und Getränke sowie eine Urkunde, die den Kindern am Schluss übergeben wurde.

Trotz schlechten Wetters machten 15 Kinder beim Stockschießen in Hofstetten-Grünau mit. Foto: Marktgemeinde Hofstetten-Grünau