SPÖ Weinburg lud zum „Chill and Grill“

Gerade an so heißen Tagen, ist eine Abkühlung von Nöten. Beim Ferienspiel in Weinburg war für diese Abkühlung und gleichzeitig für Essen gesorgt. Über 35 Kinder folgten der Einladung und gingen in der Pielach baden. Außerdem gab es dort einiges zu entdecken, von Fluss-Lebewesen wie den Koppen bis hin zu Köcherfliegen war alles dabei. Im Zuge des Grillsteckerlschnitzens konnten die Kinder ihre Kreativität beim Steine bemalen unter Beweis stellen. Schließlich gab es Steckerlbrot und Grillwürstel am Feuer. Stand Up Paddeln in der Pielach war dieses Jahr auch wieder Programm.

Die SPÖ Weinburg bedankt sich bei der Guts- und Forstverwaltung Fridau Tacoli für das gesammelte Holz aus der Au. Der Hauptorganisatorin Laura Leiner und ihrem Team - Sabine Strasser, Uli Pfeifer, Michael Prinz, Susi und Franz Gallhuber, und Michael Strasser - wird ebenfalls ein großer Dank ausgesprochen.