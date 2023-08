Sudetendeutsche Landsmannschaft machte Ausflug nach Kirchberg

„In den Sommermonaten gibt es immer ein Treffen. Wir fahren in sehenswerte Orte, die leicht erreichbar sind und wo es einen Bezug zu Mitgliedern unserer Gemeinschaft gibt“, betonte der Obmann. Einen regen Gedankenaustausch unter den Vereinsmitgliedern gab es beim Treffen im Café Bachinger und dann beim Mittagessen im Gasthaus Kalteis. Pfarrer Franz Kraus kam aus St. Leonhard angereist, er fungiert als Obmann-Stellvertreter des Vereines.

19 Teilnehmer waren zum Ferientreffen gekommen. Mit Albrecht Plankenstein aus Weitern bei St.Pölten war auch ein adeliger Gast dabei. Beim Rundgang durch das Ortszentrum erzählte der Kirchberger Fremdenverkehrsobmann Gerhard Hackner den Gästen viel Wissenswertes über die Gemeinde. Danach folgte ein Spaziergang zum Skywalk am Kirchenberg mit herrlichem Ausblick und Informationen über das Dirndltal. Abschließend besuchte die Gruppe am Orts-Friedhof das Grab der verstorbenen Gastwirtin Rosa Kalteis. Sie gehörte der Gründungsgeneration der Sudetendeutschen Landsmannschaft im Pielachtal und in St. Pölten an.

Vereinigung seit mehr als 40 Jahren

Die Vereinigung wurde in den 1980er Jahren in St. Pölten gegründet. Über 400 Familien aus dem Bezirk waren bei der Gründung dabei, mittlerweile sind es noch knapp 200. Jeden dritten Freitag im Monat ab 14 Uhr gibt es ein Treffen samt Heimatabend im Gasthaus Graf. Mit diesen Zusammenkünften fördert der Verein den gemeinsamen Austausch, mahnt gegen das Vergessen und hält sein Erbe aufrecht. Fünf Jahre war Franz Schaden alt, als er mit seiner Familie über die tschechische Grenze nach Österreich gejagt wurde, erzählt er. Ein Schicksal, das er mit über drei Millionen vertriebenen Sudetendeutschen teilt.