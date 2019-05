Loicher Feuerwehrheuriger wieder mit Disco .

Lange mussten die Besucher darauf warten. Heuer war es endlich wieder so weit: Der Feuerwehrheurige in der Loich startete mit einer Disco. Wer am nächsten Tag noch Kraft hatte, konnte gleich zum Fest starten. Grillhendl, kühles Bier und gute Musik sorgten für beste Stimmung. Dazu konnten Besucher gleich ihren Feuerlöscher überprüfen lassen.