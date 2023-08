„Wasser Marsch“ beim Wehrfest in Kirchberg

Am Wochenende, um den 5. und 6. August, trug die FF Kirchberg unter Kommandant Josef Flieger samt Kommando und Helferteam in der Feuerwehrzentrale wieder einmal ihr zweitägiges Wehrfest aus. Neben Steckerlfischen und Grillhenderl waren heuer die Gruppe “Lackenhofer 3er Blech” sowie der Blasmusikverein Kirchberg für die Musik verantwortlich. Auch eine Feuerlöscherüberprüfung durch die Familie Köberl für Haushalte und Gewerbe konnten die Besucherinnen und Besucher in Anspruch nehmen.

Beim Wehrfest der Feuerwehr Kirchberg wurde auch ein Nass-Wettbewerb durchgeführt. Kniend: Vertreter der Bewerbsgruppenn, rechts außen Erwin Ladinger Stehend: Thomas Scherner, Harry Vogler, Josef Flieger, Walter Bugl, Thomas Hinterberger, Bürgermeister Franz Singer, Bewerterteam und Vertreter der Bewerbsgruppen. Foto: FF Kirchberg

Eines der Highlights des Wehrfests stellte der inzwischen traditionelle Nassbewerb dar. An den Start gingen heuer 13 Gruppen, um ihr Können in praxisbezogenen Aufgaben um Schnelligkeit und Hantieren an wasserführenden Armaturen gegeneinander unter Beweis zu stellen. Am Ende konnte sich die FF Mank vor der FF Frankenfels 1 und der FF Neidling als Sieger behaupten.