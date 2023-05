Großes Fest zum 100. Geburtstag der Feuerwehr Tradigist

Seit 100 Jahren besteht die Feuerwehr in Tradigist, das wurde nun mit einem Festakt gebührend gefeiert. Pater Leonhard Obex las im gesteckt vollen Feuerwehrhaus eine Messe - übrigens seine letzte im Pielachtal - die vom Tradigister Viergesang musikalisch umrahmt wurde, bevor Kommandant Andreas Veitinger den offiziellen Festakt eröffnete und nur kurz auf die 100-jährige Geschichte der Feuerwehr einging. Diese wurde umfangreich in einer Festschrift zusammengefasst. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner sowie Bezirkskommandant-Stellvertreter Max Ovecka überreichten im Beisein zahlreicher Ehren- und Festgäste eine Urkunde.

Florianiplakette überreicht

Eine besondere Ehre wurde Fahrzeugpatin Judith Gerstl zuteil. Sie wurde mit der Florianiplakette - die höchste Auszeichnung für Zivilpersonen, die sich um das Feuerwehrwesen besonders verdient gemacht haben - überrascht. Von den Besucherinnen und Besucher gab es dafür Standing Ovations.

Patenschaft mit bayerischer Feuerwehr

Eine Urkunde gab es auch von der bayerischen Feuerwehr Burgtreswitz. Eine Abordnung der Feuerwehr war angereist um gemeinsam mit den Tradigister Kameradinnen und Kameraden zu feiern und bat feierlich um eine Patenschaft. Die Feuerwehr Burgtreswitz kam durch den Kauf eines Feuerwehrautos, das die Tradigister einst verkauft hatten, auf die Pielachtaler Wehr. „Auf einem Keil war noch der Name zu finden, deshalb haben wir Kontakt aufgenommen“, erinnern sich die Burgtreswitzer Kameraden. Kommandant Andreas Veitinger nahm den „Antrag“ der knieenden Kameraden an, die Patenschaft wurde mit gekuppelten Schläuchen besiegelt. Ein Gegenbesuch im nächsten Jahr ist geplant.

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher genossen den sonnigen Tag in und um das Feuerwehrhaus, für ausreichend Speis und Trank war gesorgt. Die Kinder konnten sich in der Hüftburg oder am Sportplatz austoben. Und für so manche Gäste ging es in luftige Höhen, denn auch Hubschrauberrundflüge wurden angeboten.

