Zur Vorbereitung des „Schmalspurfestivals Mariazellerbahn“ im Pielachtal wurde bereits der zweite Workshop mit den Kooperationspartnern – den Niederösterreich Bahnen/NÖVOG, dem Tourismusverband Pielachtal und Mostviertel Tourismus – im Betriebszentrum Laubenbachmühle abgehalten.

Das Festival findet am 13. und 14. Juni 2020 an sechs Standorten (vom Alpenbahnhof St. Pölten bis zur Betriebsstätte in Laubenbachmühle) statt.

Unter der professionellen Moderation von Projektentwickler Alexander Kaiser werden derzeit die Highlights an den einzelnen Standorten erarbeitet. Auch Sonderfahrten sind auf der Bahnstrecke eingeplant. „Das Motto der Veranstaltung lautet ‚Zeitreise über 120 Jahre Mariazellerbahn – Von der Nostalgie bis zur Moderne‘ und soll sowohl für die Familien, als auch für die Eisenbahnfans ein passendes Angebot in allen Stationen bieten“, berichtet Tourismusobmann Gerhard Hackner. Mit der Unterstützung der Niederösterreich Bahnen wurde ein Informationsfolder gedruckt, mit dem bereits auf der Ferienmesse in Wien geworben wurde, weitere Werbeaktionen sollen folgen, etwa bei der „Bleib aktiv“ in St. Pölten.

Für das Festival wird ein Kombiticket aufgelegt, das die Eintritte aller sechs Standorte und die Fahrten auf der Mariazellerbahn inkludiert. Das Event wird von Mostviertel Tourismus unterstützt und vom Tourismusmarketing Pielachtal gefördert.