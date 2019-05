Die Besucher wurden vom Duft von Grillhendln und gschmackigen Koteletts willkommen geheißen. Auch eine leckere Mehlspeise ließen sich bereits einige schmecken.

Am Samstag und Sonntag wird in St. Margarethen noch weiter gefeiert. Am Samstag mit Festbetrieb ab 15 Uhr und den Dirndl Rockern ab 21 Uhr. Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr einen Frühschoppen mit der Musikkapelle St.Margarethen/Ober-Grafendorf.