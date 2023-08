Waldbrand: Weinburger Floriani üben auf Korsika für den Ernstfall

Erstmals schickte der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband seinen Sonderdienst Waldbrand zu einem Prepositioning - ein von der Europäischen Kommission veranstalteter Erfahrungsaustausch zwischen Feuerwehren verschiedener Länder. Denn im Ernstfall arbeiten diese auch zusammen, wie beispielsweise bei dem Waldbrand in Frankreich 2022. Die ersten beiden Wochen fanden in Marseilles, die zweiten beiden Wochen auf der Insel Korsika statt.

Da die Freiwillige Feuerwehr Weinburg Stationierungsfeuerwehr Waldbrand ist, beschlossen Kommandant Hauptbrandinspektor Engelbert Seiser und Oberlöschmeister Michael Seeböck in der vierten Woche daran teilzunehmen. Beide gehören auch dem Sonderdienst Waldbrand an. Dafür opferten sie, wie auch die anderen teilnehmenden Kameraden, ihren Urlaub.

Mit dem Mannschaftstransportfahrzeug und einer Fahrt zum Sicherheitszentrum Tulln begann das Abenteuer. Dort versammelten sich alle, die an der vierten Woche teilnahmen. Dann ging es mit zwei Feuerwehrfahrzeugen nach Livorno, und mit der Fähre auf die Insel Korsika. Das Ziel: Corte, und die dortige Kaserne des „5th Military Civil Protection Battalion“ der französischen Waldbrandelite. Insgesamt 19 Kameraden waren bei dieser vierten Woche dabei.

Der Tagesablauf: Aufstehen um 6 Uhr, Frühstück, danach Standeskontrolle und Morgensport. Im Vordergrund stand natürlich das Üben für den Waldbrand. Da es in Woche drei tatsächlich einen Waldbrand auf Korsika gegeben hatte und die österreichische Einheit diesen Waldbrand bekämpfen konnte, war das Eis zwischen den Franzosen und Österreichern gebrochen. „Bei den gemeinsamen Übungen schauten wir uns das Material, das taktische Vorgehen und Verhalten bei einen Waldbrand sehr genau an, um Erfahrungswerte zu sammeln“, berichtet Kommandant Seiser.

Weiters am Programm standen der Besuch der Löschflugzugeinheit Canadair, die auch eine Kostprobe ihres Könnens zeigte, der Hubschrauber Base, der Fahrzeuge der Französischen Elite und deren Bedienung, der Hauptfeuerwache und der Alarmzentrale in Ajaccio und vieles mehr. Zusätzlich standen die österreichischen Feuerwehrleute die ganze Woche über in Bereitschaft. Im Falle eines Waldbrandes hätten sie, wenn angefordert, die Franzosen unterstütz. Die Woche verging wie im Flug und die Eindrücke waren imposant.

Das Resümee der beiden Weinburger Feuerwehrkameraden: „Es war eine lehrreiche Woche, in der man eine Waldbrandlösch-Elite bei der Arbeit beobachten und auch mitmachen durfte.“ Anhand des taktischen Vorgehens der Franzosen konnten sie einiges lernen. Auch von der französischen Gerätschaft waren die beiden beeindruckt. Alles in allem war es eine spannende Woche, die beide zu ihren Feuerwehr-Highlights zählen.