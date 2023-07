Weinburg: Bewerbs-Debüt auf der Pielach

Bereits um 8 Uhr morgens gingen die ersten Zillen an den Start. Denn damit die 344 Zillenbesatzungen die 460 Meter lange Strecke auf der Pielach absolvieren konnten, musste der Bezirkswasserdienstleistungsbewerb früh losgehen.

Zum ersten Mal fand dieser in Weinburg statt, ausgerichtet vom Unterabschnitt 4 des Abschnittsfeuerwehrkommandos St. Pölten-West – den Freiwilligen Feuerwehren Weinburg, Ober-Grafendorf, Wilhelmsburg und der Betriebsfeuerwehr Constantia Teich. Für die Organisation brauchte es, wie Kommandant der FF Weinburg Engelbert Seiser berichtet, viel Zeit und viele Sitzungen. Doch am Bewerbstag selbst klappte alles problemlos, dank der Zusammenarbeit der Wehren.

„Die besten Zillenfahrer aus ganz Niederösterreich kommen hier zusammen, weil die Bezirkswasserdienstleistungsbewerbe die Vorbereitung für den Landesbewerb sind“, sagt Seiser. Im Bezirk St. Pölten fand der Bewerb zum neunten Mal statt. Ausgewählt wurde die Weinburger Wehranlage, da sich die Strecke gut für einen solchen Bewerb eignet. Jedoch ging von den ausführenden Wehren keine Zille an den Start, denn im Unterabschnitt 4 gibt es keinen Wasserdienst.

Traismaurer Wehren vorne

Auf den Zillen – den langen Booten – mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erst flussaufwärts stangeln, dann wenden und durch die „Zillengassen“ rudern. Bei einigen Bewerben war dann noch gefordert, ein Holzteil ins Boot aufzunehmen, einen Rettungsring zielgerecht auszuwerfen oder auch Knotenkunde zu beherrschen. Die Strecke stellte Markus Brabletz von der FF Traismauer-Stadt zusammen. In der Wertung des Bezirks St. Pölten war das Abschnittsfeuerwehrkommando Herzogenburg eindeutig an der Spitze. Zum Beispiel siegte Martin Brandl (FF Traismauer Waldlesberg) in der Wertung „Zillen-Einer Allgemein“ mit einer Zeit von 06:52,63. Auch eine Gästewertung gab es für Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus anderen Bezirken.

Auch wenn aus Weinburg selbst niemand an den Start ging, war Bürgermeister Michael Strasser (SPÖ) hoch erfreut, dass der Bewerb dort ausgerichtet wurde. „Die Zusammenarbeit mit den Feuerwehren hat sehr gut geklappt. Der Bauhof hat im Vorhinein das Gelände hergerichtet. Wir sind sehr stolz, dass wir den Bezirkswasserdienstleistungsbewerb hier ausrichten durften“, sagt Strasser.