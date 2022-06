Zusammenstoß eines Lkws mit Mariazellerbahn bei Hofstetten-Grünau .

Am Donnerstagnachmittag gab es einen Zusammenstoß eines Lkws mit der Mariazellerbahn in Hofstettenn-Grünau. Der Lenker musste von der Feuerwehr befreit werden und ist am Weg ins Klinikum.