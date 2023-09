FF Hofstetten-Grünau lädt zum Sturmheurigen

Das Wochenende bietet für Groß und Klein genügend Programm: angefangen vom Kinderfest mit dem Turnverein und Feuerwehrhüpfburg bis hin zu Frühschoppen und Grillhenderl so lange der Vorrat reicht. Für die gute Stimmung sorgen heuer erstmals das Trio vom Quatschbergecho und das Salzkammergut Schneidwind Trio sowie der altbekannte Wutzl Poid und seine Musikanten. Das abschließende Hofstettner Oldtimertreffen geht am Sonntag dann bereits in die zehnte Runde. Unter den herausgeputzten Autos werden diesmal auch mehrere Feuerwehroldtimer aufgestellt.

Zeitplan

Samstag:

14 Uhr Kinderfest mit dem Turnverein der Union Hofstetten-Grünau

16 Uhr Senioren- und Pensionistennachmittag

20.30 Uhr Musik und Tanz mit dem Quatschbergecho

Sonntag