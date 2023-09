Mehr als nur „Trockentraining“ für FF Rabenstein

In einigen Übungsabenden begann für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Rabenstein das Training rund um Innenangriffe. Nun ging es von der Theorie in die Praxis. Christian Tiefenbacher organisierte in einem Abbruchhaus eine Übung „unter Druck“, also mit Wasser. Michael Kemptner übernahm die Ausgestaltung der Übung.

Von der richtigen Vorgehensweise unter Atemschutz und mit einer gefüllten Löschleitung, bis hin zur hydraulischen Ventilation konnten die Teilnehmenden dabei alles Erlernte umsetzen. Und dabei einige wertvolle Erfahrungen machen.