Einsatz für die Hofstettener Florianis am Samstagmittag: Eine Mülltonne in der Sonnfeldgasse brannte. „Da diese sehr nah an der Hausfassade stand, begann auch das Styropor zu brennen. Dank der aufmerksamen Nachbarn, die bereits mit einem Gartenschlauch den Brand löschten, mussten wir nur noch Nachlöscharbeiten durchführen“, schildert ein Feuerwehrmann. Da der Besitzer die Haustür geöffnet hatte, drang Rauch ins Gebäude. Die Florianis machten mit Überdruckbelüfter das Haus rauchfrei. Die Brandursache steht noch nicht fest. Es wurde niemand verletzt.