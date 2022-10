Ober-Grafendorfer Geschichte auf der Leinwand

Die Osterzeit mit Pfarrer Emeka Emeakaroha, der Eisenbahnclub Mh.6, die Geschichte der Gemeinde-Marterln oder der Zweite Weltkrieg sowie die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung im Ukraine-Konflikt - all das sind Themen in den fünf Filmen der Filmchronisten.

Premiere feiern sie am Donnerstag, 20. Oktober, um 18 Uhr in der Pielachtalhalle. „Mit dem Projekt ,Die Filmchronisten‘ will die LEADER-Region Mostviertel-Mitte mit Unterstützung der Gemeinden und der regionalen Bevölkerung Erinnerungen der letzten Zeitzeugen, unschätzbares, oft nur mündlich überliefertes Wissen, aber auch spannende Initiativen im Hier und Heute dokumentieren und für nachfolgende Generationen bewahren“, äußert sich Isabella Größbacher-Stadler über die Idee.

Nach der öffentlichen Aufführung in den Gemeinden sind die Beiträge unter www.filmchronisten.at zu sehen. Nach Ende des Projekts 2024 werden es 150 Filme sein.

