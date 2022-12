Schwarzenbacher Geschichte als Film festgehalten

Werbung

Erinnerungen der Holzknechte, die Dorfwallfahrt zur hölzernen Kirche über dem „Augenbründl“, die Wurzeln der Schwarzenbacher Musiktradition - das sind nur einige der Themen, welche die „Filmchronisten“ seit ihrem Besuch vor zwei Jahren zu Filmen verarbeitet haben.

Die insgesamt fünf Kurzfilme wurden nun erstmals öffentlich präsentiert. Rund 80 Interessierte folgen der Einladung der „Filmchronisten“, dem Projekt der Leader-Region Mostviertel-Mitte.

Jedoch waren die „Filmchronisten“ nicht die ersten, die Schwarzenbach in Videoform dokumentierten. Für den Film „Die Filmgräfin“ besuchte das Chronistenteam Eva Windisch-Graetz, die ehemalige Leiterin der Isbary`schen Güterdirektion. Die 1921 geborene Gräfin war auch Amateurfilmerin und hat in über 150 Filmen das Leben der Familie Isbary in Schwarzenbach festgehalten.

Der Film „Ein Leben im Holz“ behandelt die Holzfäller-Kultur des Ortes. In „Wallfahrt zur hölzernen Kirche“ begleiten die Filmchronisten die traditionsreiche Dorfwallfahrt.

Ihr Leben dem Gesang verschrieben hat Herta Gruber, mit der das Filmteam über „Jahrhundert-Gesang“ sprachen. Erinnerungen an das Dorfleben von 50 Jahren lassen Personen aus dem Dorf in „Das alte Schwarzenbach“ aufleben. Nach der Vorführung ernteten die Kamerateams rund um Filmemacherin Alina Strasser sowie Projektleiter Ernst Kieninger wohlverdienten Applaus.

Regionaler Filmschatz

