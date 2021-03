Seit rund einem Jahr sind „die Filmchronisten“ in der Region unterwegs, um regionale Geschichten und altes Wissen zu sammeln. Ziel ist es, 100 Kurzfilme zu gestalten. Ab Mai besucht das Filmchronisten-Team die Gemeinden Ober-Grafendorf und Weinburg mit dem mobilen Filmstudio.

Zur Erinnerung: Mit dem Projekt „Die Filmchronisten“ will die Leader-Region Mostviertel-Mitte Erinnerungen der letzten Zeitzeugen, unschätzbares, oft nur mündlich überliefertes Wissen, aber auch spannende Entwicklungen dokumentieren und für nachfolgende Generationen bewahren. „Seit Februar letzten Jahres ist das Team mit dem mobilen Filmstudio auf Tour. Durch die Corona-Eindämmungsmaßnahmen mussten einige Termine in den Gemeinden leider verschoben werden“, bedauert Projektbetreuerin Isabella Größbacher-Stadler.

Dennoch konnten unter anderem in Frankenfels, Schwarzenbach, Loich, Kirchberg, Rabenstein und Hofstetten-Grünau bereits viele spannende Filmprojekte umgesetzt werden. „Den Lockdown nutzten die Filmemacher für Schnitt und Bearbeitung“, verrät sie. Erste Filmvorführungen in den Gemeinden sind ab dem kommenden Sommer geplant.

„Den Lockdown nutzten die Filmemacher für Schnitt und Bearbeitung“

Jetzt im Frühling folgen die die ersten Termine in Ober-Grafendorf (7. bis 8. Mai.) und Weinburg (11. Juni), um auch hier spannende Geschichten und altes Wissen zu sammeln. „Im Sommer und im Herbst wollen die Filmchronisten daraus weitere spannende Kurzfilme gestalten“, kündigt Größbacher-Stadler an.

Informationen zu den Dreharbeiten und aktuelle Termine sind unter www.filmchronisten.at zu finden. Interessierte können sich mit Ideen, Beiträgen, Hinweisen, Fotos, Filmen, etc. gerne auch schon jetzt an das Team der Filmchronisten wenden, ihre Ideen per Mail an office@original.at übermitteln oder sich telefonisch im Leader-Büro unter 02722/730929 melden.