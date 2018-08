Nachwuchs bei der Feuerwehr ist wichtig, damit auch in Zukunft die Sicherheit in den Gemeinden gerwährleistet ist. Die Feuerwehr Weinburg möchte mit ihrem Fire Action Day, der vor zwei Jahren erstmals stattfand, den Mitgliederstand aufbessern. Heuer findet der Infotag am Samstag, 1. September, ab 14 Uhr im Feuerwehrhaus statt. Dort können Interessierte ab 15 Jahren an Stationen Atemschutzgeräte probieren, Werkzeuge zur Autobergung testen und praxisnahe Übungen durchführen.

Wer sich entscheidet, Teil der Feuerwehr zu werden, sollte Teamfähigkeit, Wissbegierigkeit und Flexibilität mitbringen. Wichtig ist Kommandant Engelbert Seiser, dass jedem neuen Mitglied eine fundierte Grundausbildung geboten wird. Doch auch die Praxis darf nicht fehlen. „Eigentlich darf man ab dem Zeitpunkt, an dem man vollständig eingekleidet ist und im Alarmierungssystem registriert ist, auf Einsätze mitfahren“, so Engelbert Seiser, der ergänzt: „Natürlich arbeitet man zuerst im Hintergrund. So lernt man am meisten dazu.“ Die neuen Mitglieder starten im September mit der Grundausbildung, die mit einer zweitägigen Leistungskontrolle im November endet.

Kommandant war Spätberufener

Doch nicht nur als Jugendlicher kann man der Feuerwehr beitreten. Selbst der Kommandant war einer der erst später berufenen Florianis. „Fasziniert hat mich die Feuerwehr schon immer, aber ich ging erst mit 22 Jahren dazu“, erzählt Seiser. Für ihn war klar, wenn er Mitglied werde, dann auch voll und ganz. „Und das ist für mich bis heute so geblieben.“