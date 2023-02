Schwitzen mit Kollegen im Pielachtal

Egal ob im Office-Job oder auf der Baustelle: Spielt der Körper nicht mit, funktioniert die Arbeit auch nicht. Das haben viele Unternehmen erkannt und geben ihren Mitarbeitenden Möglichkeiten, fit und gesund zu bleiben.

Gemeinsam sporteln bei externen Veranstaltungen

Firmenläufe, Radrennen oder Tennismatches – mit Kolleginnen und Kollegen schwitzen ist in. Mitarbeitende der Firma Rubner haben die Möglichkeit gratis teilzunehmen: „Wir übernehmen Startgelder und Sportkleidung, um den Gemeinschaftsgeist und die Gesundheit zu fördern“, erklärt Sprecherin Manuela Floh. Constantia Teich beteiligt sich ebenfalls an Laufevents. Neunmal waren Teams von Trepka schon beim Vision Run dabei. Aber auch bei der Hochkar Challenge, einem Alpin-Triathlon, oder beim Betriebsfußballcup der Arbeiterkammer ist Trepka vertreten.

Angebote für die eigene Fitness

Viele Unternehmen laden nicht nur zur Teilnahme an Sportveranstaltungen, sondern erleichtern es ihren Mitarbeitenden auch, sich um ihre persönliche Fitness zu kümmern. Constantia Teich übernimmt für ihre Mitarbeitenden einen Teil des Mitgliedsbeitrags bei regionalen Fitnessstudios. Zusätzlich gibt es wöchentliche Radtreffen, Skitage, Familienwanderungen sowie Yogakurse. Auch Trepka ist gut dabei: Es gibt eine Kooperation mit dem Tenniscenter Spreitzer, außerdem organisiert das Unternehmen Firmenradausflüge. Rubner-Mitarbeitende können Diensträder leasen – nicht nur E-Bikes oder „normale“ Räder, sondern auch Rennräder.

Gesunde Ernährung

Bewegung ist nur die halbe Miete, mindestens genauso wichtig ist die gesunde Ernährung. Bei Constantia Teich steht jeden Tag ein sogenanntes „Fit Menü“ am Speiseplan der Betriebskantine, es hat beispielsweise reduzierte Kalorien. Für Mitarbeitende von Constantia Teich und Rubner steht gratis Obst zur Verfügung. Und Trepka bietet ein mobiles Jausenservice sowie Obstsäfte und Bio-Äpfel aus der Region im Hauptbüro.

Ergonomie am Arbeitsplatz

Über höhenverstellbare Tische können sich die Büro-Mitarbeiter der Firma Trepka freuen. Laut Geschäftsführerin Cornelia Wieder sollen sie das Arbeiten im Stehen ermöglichen und Bewegung in den Arbeitsalltag bringen. Rubner arbeitet derzeit an einem Projekt, das Exoskelette in die täglichen Arbeitsprozesse integrieren soll.

Auswirkungen

Bei den befragten Pielachtaler Arbeitgebern fruchten die Bemühungen. „Die Kantine ist täglich sehr stark frequentiert und unsere Angebote werden von unseren Kolleginnen und Kollegen sehr gerne angenommen“, berichtet Wolfgang Kitzler, Managing Director von Constantia Teich. Das Gesundheitsprogramm brachte dem Werk schon sechs Mal das staatliche Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung ein.

Rubner Holzbau unterstützt die Teilnahme an Firmenläufen und Radveranstaltungen. Außerdem können Mitarbeitende Diensträder leasen. Foto: Rubner

„Uns selbst als Geschäftsführung macht es Spaß, sportlich aktiv zu sein, und wir haben viele aktive Mitarbeiter“, erklärt Geschäftsführerin Cornelia Wieder die breite Palette bei Trepka. Außerdem schweiße es zusammen, gemeinsam ein sportliches Ziel zu erreichen oder einen Wettbewerb zu bestreiten, und schaffe Erinnerungen.

Miteigentümer Christoph Oblak von Benefit Büroservice glaubt fix daran, dass sich Ernährung und Fitness positiv auf Produktivität und Krankenstandsquoten auswirken.

Mentale Gesundheit

Das St. Pöltner Unternehmen führte als Versuch sogar Herzratenfrequenz- sowie Pulsmessung in der Früh und am Nachmittag durch. Dabei habe sich gezeigt, dass Stress bewusst reduziert werden könne: „Alleine diese fünf Minuten an nichts denken zu müssen, sich nur auf die Atmung zu konzentrieren, bewirkt schon einiges.“

Gesunde Ernährung, gemeinsame Sportevents, Fitnessräume und, und, und gibt und gab es auch für die Mitarbeitenden des Universitätsklinikums St. Pölten, erzählt Betriebsrat Wolfgang Schrefl. Vieles davon ist nach Covid erst wieder im Aufbau. Schrefl möchte allerdings auf eine wesentliche Sache hinweisen: die psychische Gesundheit. „Da ist die Belastung gerade sehr hoch und es liegt viel im Argen.“ Eine Entlastung des Personals wäre das Wichtigste.

Spar bietet in Zusammenarbeit mit der Caritas eine betriebliche Sozialberatung. „Mit diesem Angebot wird der Kopf frei von Sorgen und die Stabilität, Gesundheit und Leistungsfähigkeit gestärkt“, so Sprecher Hannes Glavanovits.

Keine Nachrichten aus Pielachtal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.