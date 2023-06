Photovoltaik-Drama bei Gemeinderatssitzung in Hofstetten-Grünau

Solarstrom und die Energiewende sind zur Zeit ein heißes Thema. In der letzten Gemeinderatssitzung in Hofstetten-Grünau stand eine Änderung des Flächenwidmungsplans auf der Tagesordnung. Das Ziel von Bürgermeister Arthur Rasch (ÖVP) war es, eine Umwidmung von sieben Grünlandflächen in Grünland-Photovoltaikanlagen. Nur so könne Hofstetten-Grünau zu einer energie-autarken Gemeinde werden. Nach einer hitzigen Diskussion wurde die Umwidmung von fünf der sieben Flächen jedoch mehrheitlich abgelehnt.

Die Landwirtschaftskammer hätte eine Stellungnahme abgegeben, so geschäftsführender Gemeinderat Herbert Hollaus, jun. (SPÖ), wonach die Flächen hochwertiges Grünland seien. Dies entspreche nicht den Richtlinien des Landes NÖ, wonach das umzuwidmende Grünland nicht hochwertig sein soll. Hollaus betont, es sei besser, bereits versiegelte Flächen, wie etwa Dächer, mit Photovoltaik-Anlagen zu nutzen.

Zwei der sieben Flächen - sie stehen im Gemeindeeigentum - dürfen jetzt mit Photovoltaik-Anlagen genutzt werden. Dies stand laut Bürgermeister Rasch jedoch auch nicht zur Diskussion, hier sei die Lage eindeutig gewesen. Die restlichen fünf Flächen befinden sich im privaten Besitz. „Irgendwann müssen wir uns alle Gedanken darüber machen, wo wir den Strom herbekommen“, so Bürgermeister Rasch. „Hier ist eine Chance für Hofstetten vertan worden. Wir hätten viel erreichen können. Die Gemeinde hätte davon profitiert“. Es sei ohnehin eine Doppelnutzung geplant gewesen. Auch seien Photovoltaik-Anlagen auf vielen Dächern nicht möglich. Einerseits, da die Dächer nicht darauf ausgerichtet sind, andererseits, da die Richtung, in der man Anlagen anbringen könnte, nicht passt.

Antrag zur Aussetzung von Gebührenerhöhung abgelehnt

Auch bei einem zweiten Punkt wurde hitzig debattiert. Gemeinderat Hollaus brachte den Antrag ein, zu beschließen, dass die Gemeinde keine außerordentliche Gebührenerhöhung durchführen wird. Dies wurde ebenfalls mehrheitlich abgelehnt. Für Bürgermeister Rasch war der Antrag „populistisch“. Es seien ohnehin keine außerordentlichen Gebührenerhöhungen geplant. Die Gemeinde würde den Gebührenhaushalt nur alle fünf Jahre, nach den Gemeinderatssitzungen, erhöhen. Dies wäre Mitte 2025 wieder der Fall. Weiters sei es eventuell nötig, einzelne Gebühren zu erhöhen, um gewisse Landesdarlehen zu bekommen - diese Tür wolle man sich offen halten. Im Falle des Falles werde dies jedoch so geschehen, dass es für die Hofstettener möglichst wenig Kosten bringen wird.

Ein Darlehen in der Höhe von zwei Millionen Euro wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. Dabei handelt es sich um Mittel für das Hochwasserschutz-Projekt Groß Aggschussgraben. Weiters wurde der Ankauf eines Spielgerätes einstimmig beschlossen.