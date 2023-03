Mischung stimmte: Nachwuchstalent kommt aus Hofstetten-Grünau

Wirbelnde Flaschen, Drum ‚n‘ Bass mit orientalischem Beat und ein selbstkreierter Drink mit Ananas – mit diesen Zutaten wurde Katharina Bauch aus Hofstetten-Grünau zur „Newcomerin des Jahres“ in der Tourismusschule (HTS) St. Pölten. Alle Jahre wieder finden dort der Wettbewerb und die Auszeichnung zum „Flairmaster“ statt. Zahlreiche Kandidatinnen und Kandidaten stellten sich der Herausforderung und mischten verschiedene Getränke für die Jury. Dabei wurde nicht nur die Performance beim Zubereiten des Drinks benotet, sondern auch der Geschmack und die Showeinlagen.

„Ich habe sehr viel geübt – jeden Tag, nach der Schule und vor oder nach dem Arbeiten. Und ich habe versucht, mir neue Sachen beizubringen“, beschreibt die 17-Jährige ihr Erfolgsrezept. Außerdem habe sie ihre Musikauswahl extra auf den Drink abgestimmt. Der bestand etwa aus dunklem Myers-Rum, frisch gepresster Ananas, Lychee-Sirup und Ingwer. Ihr persönlicher Lieblingscocktail ist aber der Mojito. „Der geht einfach zu machen und die Minze, der Zucker und die Limette sind eine gute Kombination“, erzählt sie.

Derzeit arbeitet die Schülerin in einem asiatischen Lokal, in Zukunft möchte sie aber hinter einer Bar arbeiten. Der erste Schritt ist eine anstehende Geburtstagsfeier, bei der sie für rund 60 Gäste eine Flairshow vorführt und Cocktails mixt. „Ich bin sehr dankbar, dass ich Showbarkeeping an der Schule lernen kann und ich dadurch meinen Zukunftstraum verwirklichen kann“, schwärmt sie abschließend von der Privatschule der WKNÖ.

