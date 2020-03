Mastenbrände rasch geklärt: Brandstifter am Werk! .

NÖN-Online berichtete exklusiv: Zwei EVN-Masten, einer davon in Rabenstein beim Bahnhof Steinklamm und der andere in Hofstetten-Grünau im Bereich der Abzweigung Kilber Straße, brannten am Mittwochmorgen lichterloh.