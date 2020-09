Die Bilder aus den Medien sind unvergessen, doch bereits fünf Jahre ist sie hier: die große Flüchtlingswelle, die auch Niederösterreich erfasste. Überwältigende Hilfsbereitschaft, aber auch große Skepsis vor den Fremden, aufgrund unliebsamer Zwischenfälle, schienen die Gesellschaft zeitweise zu spalten. Eine Herausforderung für Politik, Polizei und NGOs, aber auch jene neuen Mitbürger, die einen Start, fernab der Heimat, in ein friedliches Leben suchten. Wie hat man im Pielachtal den Herbst 2015 in Erinnerung?

In Kirchberg hat man rasch reagiert. Pfarre, Rotes Kreuz und Gemeinde luden zum Informationsabend „Asylsuchende in Österreich“. 200 Personen nahmen teil, viel Informationsarbeit wurde geleistet. Der jetzige Alt-Bürgermeister Anton Gonaus meinte damals zur NÖN: „Ein Teil der Bevölkerung sieht die Aufnahme der Flüchtlinge positiv, ein Teil lehnt es ab.“ 2015 waren, um die vorgeschriebene Quote zu erfüllen, in Kirchberg bis zu 40 Asylwerber untergebracht, großteils Familien. Sie wohnten im Café Dirndlhof und in einem Wohngebäude in der Stolzgasse.

„Vandalismus und Drohungen sollen nicht unter den Tisch gekehrt werden.“ Heinz Putzenlechner, Bürgermeister von Frankenfels

Nach einer Idee von Hannelore Flieger gründeten Richard Simmer und engagierte Mitstreiter die Plattform „Willkommen Mensch“. Ehrenamtliche Helfer machten es sich zur Aufgabe, Asylwerber bei ihren täglichen Erledigungen wie Schul- und Arztbesuchen, aber vor allem beim Erlernen der deutschen Sprache zu unterstützen. Der Unterricht fand beim Roten Kreuz und in der Schule statt.

„Es gab immer viel zu tun. Es sind Familien neu gekommen und dafür andere Familien wieder weggezogen; meist in den städtischen Bereich“, erinnert sich Mitbegründer Richard Simmer. Drei Jahre lang hat das Team mit rund 30 ehrenamtlichen Helfern die Flüchtlinge betreut, 2018 wurde der Verein stillgelegt. Es war nicht mehr ausreichend Bedarf gegeben. Manche Asylwerber zeigten Integrationsbereitschaft, kamen zum Turnen, einige waren beim Fußballtraining, katholische Asylwerber gingen in die Kirche und die Gemeinde hatte einige Männer mit Arbeiten betraut. Die Team Österreich-Tafel hat wertvolle Hilfe bei der Versorgung geleistet. Zwei Familien sind geblieben, gelten als gut integriert und haben Arbeit gefunden. „Es hat in der Bevölkerung eine starke Bewusstseinsbildung stattgefunden, es hat aber natürlich auch Konfliktpotenzial und Auseinandersetzungen gegeben“, resümiert er.

„Ein Teil der Bevölkerung sieht die Aufnahme der Flüchtlinge positiv, ein Teil lehnt es ab.“

In Frankenfels hat sich die Anzahl der Flüchtlinge seit 2015 halbiert. Im Gasthaus Lichtensteg sind derzeit 22 Asylwerber untergebracht; im Gasthaus Gabauer sind es noch fünf. Einige Damen haben damals eine „Deutschklasse“ initiiert, die gut angenommen wurde.

Bürgermeister Putzenlechner: „Leider muss ich feststellen, dass es auch zu negativen Eindrücke gekommen ist. Mit Beiziehung der Polizei mussten diese Personen die Unterkunft in Frankenfels verlassen“, bedauert er. Eine sechsköpfige afghanische Familie hat 2015 in einer Schwarzenbacher Privatunterkunft rund eineinhalb Jahre gelebt. Auch hier brachten Bürger ehrenamtlich die Familie zum Deutschunterricht. Groß war die Freude, als Adolf Fahrngruber der 14-jährigen Masuma ein Fahrrad schenkte.

„Die Bürger reagierten teilweise mit Skepsis, aber auch mit Hilfsbereitschaft“, erinnert sich indes Rabensteins Bürgermeister Kurt Wittmann. Rund 30 bis 40 Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak waren im Jahr 2015 in Rabenstein untergebracht, vorrangig im Gebäude nahe des Gemeinde und Kulturzentrums, wo heute eine Pizzeria ist. Dort gab es, erinnert er sich, ein paar Polizeieinsätze. „Ein Großteil ist“, berichtet der Ortschef, „nach Wien weitergezogen.“ Über deren Werdegang weiß er aber nichts.