Schülerin aus Loich holte sich mit Teamgeist den Sieg

Seit sie im November beschlossen hat, an der Staatsmeisterschaft der Waldarbeit teilzunehmen, hat Verena Karner aus Loich hart trainiert: Zwei Stunden, viermal pro Woche. Und das nach der Schule. Die Arbeit machte sich bezahlt: Beim Wettbewerb in Tamsweg, Salzburg, holte sie sich in der Disziplin Kettenwechseln den ersten Platz. In nur elf Sekunden tauschte sie die Kette ihrer Motorsäge. „Dafür braucht man viel Training, aber vor allem die richtige Technik“, sagt die 16-Jährige. Ihre Schulkollegen von der der Landwirtschaftlichen Fachschule Hohenlehen holten sich im Teambewerb der Burschen sogar den Titel „Vize-Staatsmeister“. Da eine ihrer weiblichen Teamkolleginnen von der LFS Hohenlehen erkrankt war, konnten sie nicht als Damen-Team bei der Teamwertung teilnehmen.

Frauen an die Kettensäge

Gemeinsam mit ihren Mitstreitern musste sie beim Bewerb auch noch in anderen Disziplinen ihr Können unter Beweis stellen, etwa beim Präzisionsschneiden, wo man eine möglichst gerade, gleichmäßige Scheibe von einem Baumstamm schneiden muss. Dabei darf man jedoch nicht zu tief schneiden, denn trifft die Kette auf das Trägerbrett, gibt es null Punkte.

Ein wichtiger Faktor für ihre Top-Leistung war die Gemeinschaft: „Der Teamgeist hat uns gegenseitig gestärkt. Beim Üben hatten wir immer viel Spaß. Und man lernt auch etwas für‘s Leben“, sagt die Schülerin. Besonders dankbar ist sie für die Unterstützung seitens der LFS Hohenlehen. „Es war toll, dass die Lehrer beim Trainieren so viel Vertrauen geschenkt haben“, sagt die Schülerin.

Auf zwei weitere Wettbewerbe bereitet sich Verena Karner bereits vor: Den Landesentscheid und den Schulvergleich. Hier wird sie alleine, nicht im Team, antreten.

