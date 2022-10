Bezirk tanzte im GuK Rabenstein

Eine rauschende Ballnacht verbrachten die Gäste im GuK Rabenstein beim Bezirksball der Landjugend Bezirk Kirchberg, der Bäuerinnen sowie des Bauernbunds. Zum dritten Mal baten die Organisationen gemeinsam zum Tanz. Bei "Mitaunand bei uns am Laund" spielten die Innkreis-Buam, tanzten Volkstanzgruppen und auch die vielen Gäste in der Disco sowie am Parkett.

