Ostermarkt in der Styx-Remise

Schmiedekunst, handverzierte Ostereier oder modische Haaraccessoires – es gab einiges zu entdecken beim zweiten Ostermarkt des Vereins „Wandergalerie Niederösterreich“ in Ober-Grafendorf. Trotz des schlechten Wetters zog der Markt am Wochenende einige Besucherinnen und Besucher an. Die Organisation lag in den Händen von Alois Hofer, der selbst seine Drechsler-Arbeiten mitgebracht hatte.

