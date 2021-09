Vier Tage buntes Programm stand bei den Seefestspiele Ober-Grafendorf an. Bestmanagment Chef Remigius Rabiega stellte am ersten Abend Österreichs erfolgreichste Musicaldarsteller Mark Seibert, Marjan Shaki und Lukas Perman auf die Bühne.

Am nächsten Tag ein leichter Stil-Wechsel mit Voodoo Jürgens. Vom Tullnerfelder zum Wiener Dialekt der Wechsel am Samstag, als der zweifache Amadeus-Preisträger Norbert Schneider sein Programm präsentierte. Zum Lachen gab’s dann was für die zahlreichen Gäste wie Bürgermeister Rainer Handlfinger am letzten Tag mit Alex Kristan.