Der traditionelle Bauernball sorgte in der Kirchberghalle für Stimmung.

Ein voller Erfolg und bestens organisiert von der Landjugend und dem Bauernbund war am letzten Wochenende der 72. Bauernball in der bis auf den letzten Platz gefüllten Kirchberghalle. „Die Edlseer“ sorgten für die musikalische Umrahmung. Schöne Preise bei der Tombola erfreuten die Besucher ebenso wie die gute Stimmung am Ball.