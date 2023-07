Abschiedsfest für Skisportler Marc Digruber

Was haben der Tennisverein, der Imkerverein, die Freiwillige Feuerwehr und der Reit- und Voltegierclub Frankenfels gemeinsam? Der Skisportler Marc Digruber hat eine enge Verbindung zu den Vereinen. Deswegen kümmerten sich diese auch um die Bewirtung beim Fest am Freitag, mit dem der Marc Digruber Fanclub den Slalomexperten in die Ski-Pension schickte.

Es gab Bewegungsstationen von Sportland NÖ, welche von den Kindern begeistert genutzt wurden. Die Gemeinde Frankenfels ehrte Digruber mit einem ganz besonderen Geschenk: Sie ehrte ihn mit einem ihm gewidmeten Aussichtsplatz.