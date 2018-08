Der alte, christliche Brauch der Kräuterweihe wird im Oberen Pielachtal weiterhin aufrechterhalten: In Frankenfels kamen die Bäuerinnen mit kleinen bunten Sträußchen in die Kirche, um gemeinsam die Heilige Messe zu feiern. Die Kräuter wurden von Pater Elizeo geweiht.

Früher wurden die Tage zwischen 15. August und 15. September als „Frauentage“ bezeichnet. „Die Kräuter sollen in dieser Zeit besonders wirksam sein, was man auch am herrlichen Duft merken kann“, hieß es in der Heiligen Messe. Gesammelt wurden Schafgarbe und Lavendel, Minze und Dost, Salbei und Thymian – alles, was die Natur in Gärten und auf Wiesen wachsen lässt.

Musikalisch umrahmt wurde die Festmesse vom Musikverein Ötscherland. Die mit viel Liebe von den Bäuerinnen zu Sträußen gebundenen Kräuter wurden nach der Weihe an die Kirchenbesucher verteilt. Mit den geweihten Kräutern verbindet der Volksglaube Heil- und Segenskraft.

Gleichzeitig feierte die örtliche Medjugorje-Rosenkranzgebetsgruppe unter der Leitung von Gerda Brachinger heuer das 32-jährige Bestehen.