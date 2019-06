Musikschulleiter Friedrich Anzenberger freute sich über den guten Besuch beim diesjährigen Musikschulkonzert der talentierten Jungmusiker und erzählte dabei auch über das 50-jährige Bestehen der Musikschule Pielachtal.

Der vielfältige Abend begann mit einem „Hard Rock Blues“ von Karin Grubner und Erich Kirchner. Dann folgten die Klavier-Schüler von Andrea Aschenbrenner. Die Blockflötenspielerinnen Elisa Fahrngruber, Matea Fahrnberger und Rosalie Grubner machten die Junior-Übertrittsprüfung der Musikschule, die erste von vier möglichen Prüfungen. Jana Winter mit Gitarre und Gesang zählte sicherlich schon zu den Höhepunkten des Programms.

Danach folgten Grußworte von Vizebürgermeister Heinrich Putzenlechner seitens der Marktgemeinde Frankenfels. Er zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der Jungmusiker.

Zwei Talente auf der steirischen Harmonika

Flott ging’s am Keyboard und Schlagzeug weiter, auch die steirische Harmonika durfte nicht fehlen, und schließlich wurde am Klavier vierhändig gespielt. Ein besonderes Highlight des Abends waren aber zwei junge Talente auf der steirischen Harmonika, Julia Buchner und Elias Steinmetz. Sie erreichten heuer beim NÖ Volksmusikwettbewerb in Krems jeweils einen dritten Platz. Besonders bemerkenswert ist, dass Julia erst das erste Jahr Harmonika spielt.

Mit „Chlorine – Twenty one Pilots“ von Tobias Brunnbauer am Schlagzeug fand das Programm unter großem Applaus der vielen Zuhörer sein Ende.

Zum Konzert waren zahlreiche Ehrengäste gekommen, darunter Geschäftsführender Gemeinderat Alfred Hollaus, Mittelschul-Direktor Reinhard Wilhelm und Direktorin Anna Thallauer-Steinhauser, die Musikschulleiterin von Ober-Grafendorf.