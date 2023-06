„Best of Sepp“: Trachtenmusikverein lädt zu Open-Air-Konzert

Über zwei Jahrzehnte lang leitete Josef Fahrngruber den Trachtenmusikverein als Kapellmeister - seit sein Vater, Josef Fahrngruber sen., ihm den Taktstock übergab. Dieser hatte zuvor die Leitung von seinem eigenen Vater übernommen. Seit 1968 ist Sepp Fahrngruber Mitglied des Vereins. Nun kündigt er an, selber die Leitung des TMV Frankenfels weiterzugeben. Im Rahmen des Blasmusik Open Air in der Grassermühle wird er dem Publikum seinen Nachfolger, Nico Grasmann, vorstellen. Die offizielle Übergabe wird erst nächstes Jahr, im Rahmen des Jubiläumkonzerts des TMV, stattfinden.

In seiner Zeit als Kapellmeister legte Fahrngruber großen Wert auf Musizieren auf hohem Niveau. Erfolge bei den Konzertmusikbewertungen in den höchsten Bewertungsstufen gaben ihm recht. Diesen Level konnte er nur mit eigenen, auf das Orchester zugeschnittenen Arrangements, ergänzt mit zahlreichen Eigenkompositionen, erreichen. Die Konzerte und Musikbewertungen waren auch das, was ihm die größte Freude bereitete. Neben der Jugendarbeit natürlich, die Sepp Fahrngruber ebenfalls ein großes Anliegen ist. „Schon in meiner Studienzeit habe ich damit begonnen, 1977“, erinnert sich der Kapellmeister. Nico Grasmann war auch unter jenen jungen Musikern, die Fahrngruber an die Blasmusik heranführte.

Konzert mit Fahrngrubers besten Arragements und Eigenkompositionen

Beim „Blasmusik-Openair“ am 1. Juli begibt sich Fahrgruber gemeinsam mit dem Publikum auf eine Zeitreise, durch das knappe Vierteljahrhundert, in dem er bereits als Kapellmeister diente. Musikklassiker werden zu hören sein, wie Frank Sinatras „New York, New York“, ein Medley der Band ABBA und Hits von Robbie Williams. Hier wird Alfred Hessenberger den TMV gesanglich unterstützen. Aber auch auf Werke aus Fahrngrubers eigener Feder darf sich das Publikum freuen. Zum Beispiel den Himmelstreppen-Marsch und den Dirndltal-Marsch. Und Nico Grasmann wird bei dem Konzert ebenfalls schon am Dirigentenpult stehen.

Auch die „Junior-Band und Blockflöten-Gruppe“ wird ihr Können zeigen. Die Nachwuchsmusikerinnen und -musiker fiebern schon ihrem Auftritt entgegen. Über Wochen hinweg haben sie sich gemeinsam mit Sepp Fahrngruber auf Flöte, Klarinette, Trompete und Horn vorbereitet. Durch das Programm führt Heinrike Strasser. Für das Catering wird vom Gasthof Lichtensteg gesorgt. Dort findet das Konzert bei Schlechtwetter statt.

Das Blasmusik Open Air „Best of Sepp“ findet am Samstag, 1. Juli, um 19 Uhr im Innenhof des VAZ Grassermühle statt. Eintritt: Freiwillige Spenden.