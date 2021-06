Nachhaltigkeit, Qualität und Diversität spielen eine immer größere Rolle in unserer Gesellschaft. Diese Aspekte möchte auch Theresa Schindlegger unterstützen und gründete im April ihr Start-up „BlauRosa“. Die Frankenfelserin schneidert und vertreibt online Baby-Bekleidung in genderneutalen Farben und in Bio-Qualität.

Genervt und gelangweilt von dem Schubladendenken, dass Rosa für Mädchen und Blau für Burschen sei, nähte die 29-Jährige schließlich selbst eine Hose für ihren kleinen Neffen.

„Durch ihn bin ich eigentlich auf die Idee gekommen, ein Unternehmen zu gründen. Etwas mehr Zeit hatte ich auch im Lockdown, so führte das eine zum anderen“, schildert Schindlegger. Anschließend habe sie eine Arbeitsprobe am WIFI St. Pölten abgegeben, ihr Zertifikat erhalten und ihre Selbstständigkeit gestartet.

Kunden setzen auf Qualität

Herkömmliche Kleidung, vor allem Babymode, sieht sie kritisch. „Erst wenn man sich selbst mit dem Produzieren von Kleidung beschäftigt hat, weiß man, dass bei einem Shirt um fünf Euro jemand draufzahlt“, so die Jung-Unternehmerin.

Die von ihr verwendeten Jersey-Stoffe bestehen zu 95 Prozent aus GOTS-zertifizierter Bio-Baumwolle. Ob Strampler, Body, Shirt oder Lätzchen, alle selbst genähten Kleidungsstücke werden vor dem Versand mit Baby-Waschmittel vorgewaschen. „Mir ist bewusst, dass ich Nischen-Produkte herstelle, aus denen die Kinder relativ schnell rauswachsen. Aber meine Kunden legen eben Wert auf Qualität“, freut sich die Schneiderin.

Momentan betreibt die 29-Jährige ihr Geschäft ausschließlich online über ihre Homepage. Einige Pläne werden zur Zeit geschmiedet: „Ich möchte immer ein kleines Sortiment anbieten und vielleicht stelle ich in ferner Zukunft meine Mode in Läden in der Umgebung aus“, schwärmt die Frankenfelserin.